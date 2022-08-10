إلغاء تصريح خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الشرقية

جدة - نرمين السيد - قرر رئيس القطاع الدينى بالأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز على، إلغاء تصريح خطابة محمد عبد الحليم عبد الحافظ السيد خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الشرقية، ومنعه من صعود المنبر بالمساجد على مستوى الجمهورية، وإلغاء أى تصريح خطابة صادر للمذكور بأداء خطبة الجمعة، وتسجيل اسمه بقائمة الممنوعين من أى عمل دعوى، لمخالفته تعليمات الوزارة.





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