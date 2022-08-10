«الإنتاج الحربى» تبحث مع سفير مصر بالسودان تعزيز التعاون بين البلدين (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الأربعاء، السفير هانى صلاح المرشح سفير مصر بالسودان لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.





قدم وزير الدولة للإنتاج الحربى فى بداية اللقاء التهنئة للسفير هانى صلاح على ترشحه لتولى مهام السفارة المصرية بالسودان، واستعرض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة .

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتى بهدف تعزيز العلاقات الأقتصادية والاستثمارية الثنائية بين الجانبين من خلال فتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات التابعة للإنتاج الحربى بجمهورية السودان وكذا دعم الصادرات المحلية لجذب استثمارات للسوق المصرية فى ظل الفرص الاستثمارية المتاحة والإصلاحات الاقتصادية التى تمت بالدولة خلال الفترة الماضية وكذلك العمل على طرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين.



كما أكد الوزير مرسى أن الوزارة تضع كل إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لصالح التعاون مع جمهورية السودان فى كل المجالات العسكرية والمدنية .

وأشاد السفير هانى صلاح المرشح كسفير لمصر بالسودان بدور وزارة الإنتاج الحربى والتى تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدنى وصولا للتصدير للخارج.

وأكد صلاح حرصه على أن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعى إلى تذليل أى تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين شركات الجانبين، وذلك بالإستفادة من تطور العلاقات على كل المستويات بين البلدين مؤخراً وعمق العلاقات الطيبة التى تجمع "الشعب المصرى" و"الشعب السودانى".

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة السيد محمد عيد بكر على حرص وزارة الإنتاج الحربى على التعاون مع السودان فى مختلف مجالات التصنيع، معربا عن ترحيب الوزارة بإستقبال الوفود الفنية لشركات السودان لزيارة شركات ووحدات الإنتاج الحربى للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التى تمتلكها وتحديد مجالات التعاون.

وأشار بكر إلى أن اللقاء حضره المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه، والمهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى.