تخصيص 4 معامل بجامعة كفر الشيخ لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقى، اليوم الأربعاء، إنه تم تخصيص 4 معامل فى كلية التربية النوعية بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق "المرحلة الأولى"، للعام الدراسى 2022 - 2023، لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات، والمعاهد العليا على مستوى مراحل التنسيق المختلفة.





وأوضح دسوقى فى تصريح اليوم أن تسجيل الرغبات اعتبارا من غد الخميس وحتى الثلاثاء المقبل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا، وسيجرى تشغيل الخدمة خلال المدة لكل مرحلة تنسيق.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس، وموظفين لاستقبال الطلاب وتعريفهم بالكليات، موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، وتخصيص أماكن لتسجيل رغبات الطلاب ذوى الهمم وتزويدها بمتخصصين لمساعدتهم فى تسجيل رغباتهم.

على صعيد آخر، أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ إطلاق الوحدات المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة منصة خدمية موحدة، بهدف ميكنة الخدمات التى تقدمها الوحدات المركزيه للطلاب واعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا والعاملين.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان أن تدشين المنصة يأتى تزامنا مع مواكبة جامعة كفرالشيخ لسبل تنفيذ مبادرات التحول الرقمى، وتحقيق رؤية الدولة المصرية بتطبيق أطر التحول الرقمى، والاتجاه للرقمنة والانضمام لجامعات الجيل الرابع الذكية.

وأشار إلى أن المنصة الرقمية للخدمات الإلكترونية الموحدة ضمت ميكنة جميع أعمال الوحدات المركزية لنظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة، وتشمل خدمات الوحدة المركزية لنظم المعلومات الادارية، الوحدة المركزية للبوابة الإلكترونية للجامعة، الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات، الوحدة المركزية للتعلم الإلكترونى، مركز الاختبارات الإلكترونية.

وأكد أن المنصة تساهم أيضا فى خدمات مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات، حيث يستطيع المواطن داخل وخارج الجامعة إرسال طلبات الحصول على دورات التدريب المتخصصة فى التحول الرقمى عن طريق المنصة، والتواصل المباشر مع إدارة المشروع لتيسير عملية الالتحاق بالتدريب، مشيرا إلى أن المنصة الموحدة لخدمات مركز معلومات جامعة كفرالشيخ تعتبر من أوائل المنصات الإلكترونية المتخصصة.