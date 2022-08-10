الصحة: تقديم الخدمات الطبية والوقائية لنحو مليون مواطن بمستشفيات الصدر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 11:27 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ 963 ألف و700 متردد على مستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من العام الحالى 2022، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الخدمة العلاجية "بالمجان" لـ3 آلاف و709 مصاب بمرض الدرن تم تشخيصهم خلال تلك الفترة، لافتًا إلى توفير جميع الأدوية لعلاج مرضى الدرن والدرن المقاوم للأدوية.

وأضاف "عبدالغفار" أنه تم وضع خطة مستقبلية لخفض معدلات الإصابة من خلال الفحص الدوري المجاني للمخالطين للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بمرض الدرن وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج، لافتًا أنه تم إعطاء العلاج الوقائي لعدد 586 من المستحقين لصرف العلاج الوقائي مثل مرض نقص المناعة المكتسبة ، والمخالطين لمرضى الدرن أقل من خمس سنوات ، ومرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الأعضاء.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إجراء الكشف والأشعة لـ 4آلاف و863 مواطن عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر يونيو الماضي، منوهًا أنه يجري اتخاذ اجراءات إنشاء مركز مخصص لعلاج مرضى الدرن بمحافظة أسيوط، وذلك بغرض التوسع في أماكن علاج المرضى.

وذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 متدرب من أطباء وتمريض على أعمال مكافحة الدرن وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى، خلال الفترة من يوم 16 مايو وحتى يوم 6 يونية الماضي، كما يتم عمل محاضرات إسبوعية في الأمراض الصدرية بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة.

وتابع"أمين" أن اعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية ، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.