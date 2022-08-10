محافظ كفر الشيخ يطمئن على مرضى المستشفى العام

جدة - نرمين السيد - اطمأن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، على المرضى بمستشفى كفر الشيخ العام، وتابع أعمال إخماد الحريق الذى شهدته عناية الباطنية بالدور الثانى للمستشفى، بسبب ماس كهربائى، بسيارات الدفاع المدنى.





كما تابع نقل 11 حالة لعدد من المستشفيات، منهم نقل 5 حالات بعناية أخرى داخل المستشفى العام، ونقل 4 حالات لمستشفى العبور، وحالة لمستشفى سيدى سالم المركزى، وحالة لمستشفى سيدى غازى المركزى، كما تفقد محافظ كفر الشيخ أقسام المستشفى، للاطمئنان على المرضى بكافة الأدوار والأقسام، وطمأنتهم أنه تم السيطرة على الحريق، وأنه بسبب ماس كهربائى.

جدير بالذكر أن جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وصول إشارة بنشوب حريق داخل إحدى العنايات بالمستشفى العام، فانتقل للوقوف على آثار الحريق، ووجه سيارات الدفاع المدنى بالتوجه بسرعة للموقع، وسيارات الاسعاف، وغلق الطرق المؤدية للمستشفى، لمنع التكدس هناك، وسرعة التعامل مع الحريق، ونقل المرضى.



وتابع محافظ كفر الشيخ عملية إخماد سيارات الدفاع المدنى، وتفقد موقع الحريق بالعناية المركزة بالدور الثانى، وسرعة نقل المرضى عنايات مجاورة داخل المستشفى، كما وجه بنقل 6 حالات لمستشفيات أخرى.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى، مما أدى لنشوب النيران بالعناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام بالدور الثانى " عناية الباطنة، ومازال محافظ كفر الشيخ يتفقد أقسام المستشفى فى كافة الأدوار، ووجه بسرعة إعداد تقرير بالواقعة.