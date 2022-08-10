المنيا: تسريع إجراءات تقنين أملاك الدولة للتسهيل على المواطنين

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، فضلا عن تكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

وجاء ذلك بحضور أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس عاطف طه مدير الإدارة العامة لجهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز، ومديرى أملاك الدولة بالمراكز، مدير هيئة المساحة بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.

شدد المحافظ، على تسريع وتيرة العمل، وعقد العديد من لجان البت الفنية أسبوعيا، لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة، وزيادة معدلات الأداء؛ للتسهيل على المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم مع الدولة وفقا للإجراءات القانونية اللازمة.

وجه المحافظ، بعرض تقرير يومى من قبل رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بالمعاينات التى تم تنفيذها، ويتم عرضه على السكرتير العام للمحافظة، لمتابعة الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن؛ لتحقيق الصالح العام للمواطنين.

من جانبه، استعرض المهندس عاطف طه مدير جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، معدلات أداء منظومة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة، من حيث الأراضى الكائنة بالظهير الصحراوى الشرقى والغربى والأراضى داخل الحيز العمرانى أو خارجه.