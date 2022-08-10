إجراءات القاهرة لترشيد استهلاك الكهرباء (إنفوجراف)

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وأكد خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع أجهزة المحافظة "الديوان العام، والأحياء، ومديريات الخدمات" باتخاذ الإجراءات الكفيلة بترشيد الطاقة الكهربائية والتأكيد على غلق جميع مصادر الطاقة والإنارة غير الضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية وترشيد استخدام أجهزة التكييف.
فى نفس السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن المجلس توصل إلى أنه أصبح من الضرورى البدء فى اتخاذ إجراءات مهمة جدًا فى هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء، موضحًا للمواطن المصرى، أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعى من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، فى الوقت الذى يصل السعر العالمى للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولارًا، وبذلك يتم توفير الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء داخليًا بـ "عُشر" قيمته الواقعية فى السوق العالمى، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محليًا يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلى.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء فى المبانى الحكومية بصورة عامة، بحيث يتم قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة، وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات، والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها.
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