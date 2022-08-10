وظائف خالية بقطاع السياحة فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت محافظة الجيزة عبر صفحتها بموقع فيسبوك أنه سيتم تنظيم الملتقى يوم الخميس المقبل 11/8/2022 من الساعة 11 ص إلى الساعة 2 ظهرا، بمقر الجهاز.
وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة هى: كابتن، ويتر، باريستا، طباخ، استيوارد، موضحة أن المؤهل المطلوب دبلوم، والسن من 18 إلى 30 سنة، وأن الراتب سيتراوح بين 2800 جنيه إلى 3600 جنيه.
يذكر أن جهاز تشغيل الشباب يقع فى 300 ميدان الجيزة، بعمارة النبراوى، الدور الثانى، وللاستفسار التواصل على الأرقام: 35720825 / 35711198.
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