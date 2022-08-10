انت الان تتابع خبر لأكثر من 7 ساعات- قطع المياة عن هذه المناطق بـ”القاهرة” اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

رياض -احمد صلاح- أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في القاهرة أنه عن قطع مياه الشرب اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس 2022 عن بيجام بالكامل – عبدالمنعم رياض – أم بيومي – أرض الجنينة – مدينة السعادة والتعاون – عزبة عثمان – منطقة منطي، وضعف المياه عن بعض مناطق حي شرق.

وأوضحت مياه شرب القاهرة، أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 8 ساعات كاملة بداية من الساعة 10 مساءً، اليوم الأربعاء 10/8/2022 وحتى الساعة 6 صباح يوم الخميس 11/8/2022، بسبب إجراء أعمال لحام على خط قطر 600 مللي بشارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.