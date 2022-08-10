انت الان تتابع خبر عاجل.. رسالة من التعليم لمريم عزيز ومهرائيل قلادة.. حسمت الجدل وعرفتهم هيعملوا ايه والان مع التفاصيل

رسالة من التعليم لمريم عزيز ومهرائيل قلادة

رياض -احمد صلاح- قامت وزارة التربية والتعليم بتوجيه رسالة عاجلة إلى الطالبة مريم إبراهيم عزيز برسوم من محافظة المنيا، والطالبة مهرائيل قلادة من محافظة القاهرة، وهذا بسبب رسوبهم في الثانوية العامة وحصولهم على درجات متدنيه كثيراً.

ووجهت وزارة التعليم الرسالة العاجلة إلى الطالبتين وذويهم ممن يريدون الإطلاع على نتيجتهم بالتقدم بتظلم رسمي للوزارة، ونشرت الوزارة في منشور من خلال حسابها على فيس بوك أمس الثلاثاء، إن هذا يأتي حتى نقف جميعاً على حقيقة الإدعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الطالبة مريم إبراهيم أثارت الجدل في الفترة الماضية

ووجهت الوزارة بالمواقع الإعلامية عدم نشر مثل هذه الأمور قبل التحقق من صحة الإدعاءات من خلال تحقيق رسمي منضبط منعاً إلى إثار الفتن والتشكيك المستمر، وأثارت الطالبة مريم إبراهيم جدلاً من خلال موقع التواصل الاجتماعي أثناء الساعات الماضية بعدما حصلت على 51 من 410 درجة بنسبة 12.44% في الثانوية العامة 2022 وتصريح اسرتها بوجود خطأ في تقدير درجاتها.