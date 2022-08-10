توجيه عاجل: منع إضاءة أي مبني حكومي بالقاهرة من الخارج.. ترشيد الاستهلاك

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توجيه عاجل منع إضاءة أي مبني حكومي بالقاهرة من الخارج

رياض -احمد صلاح- تستمر محافظة القاهرة في تكثيف جميع إجراءاتها للعمل على توفير الطاقة، والتقليل من استعمالها بجميع أنواعها في المباني الحكومية التابعة لها، وهذا يساعد كثيراً في توفير الكهرباء وهي الخطة الحالية للحكومة المصرية.

وحرص محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على التشديد على كل أجهزة المحافظة “الديوان العام، الأحياء، مديريات الخدمات” بأن يتم إتخاذ كل الإجراءات التي تساعد في ترشيد الطاقة الكهربائية، والتأكيد على ضرورة غلق كل مصادر الطاقة والإنارة الغير ضرورية بعد مواعيد العمل الرسمية، وترشيد استعمال أجهزة التكييف.

وشدد أيضاً عبد العال على جميع رؤساء الأحياء بضرورة متابعة عدم إضاءة أي مبني حكومي من الخارج، ويأتي هذا في ظل توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة بكل المباني الحكومية في كل المحافظات.