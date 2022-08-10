انت الان تتابع خبر عاجل.. تطبيق التوقيت الصيفي من جديد.. الحكومة تزيح الستار عن الحقيقة للمواطنين والان مع التفاصيل

تطبيق التوقيت الصيفي في أمريكا ضاعف انتاجهم

رياض -احمد صلاح- أكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن توقيت الصيف ليس بدعة مصرية ويتم تطبيقه في 74 دولة بجميع أنحاء العالم، وهذا بمعدل يصل لـ 40% من جميع دول العالم، ومن بين هذه الدول هي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بغرض ترشيد الكهرباء.

وأضاف سعد أثناء مداخلة هاتفية له مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” الذي يبث على قناة صدى البلد، أن الناتج الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية 60 ضعف الناتج المحلي المصري، وتفكر حالياً في تعميم التوقيت الصيفى على مدار العام بأكمله.

تطبيق التوقيت الصيفي من جديد الحكومة تكشف الحقيقة

وأضاف السفير نادر سعد أن تطبيق التوقيت الصيفي يتطلب أن يتم إخبار جهات دولية مثل هذه التي تخص الطيران، ولذا لن يتم تطبيقه العام الجاري، وأن كل ما يتعلق بالتوقيت الصيفي حالياً هي عبارة عن مقترحات وسوف يتم استكمال الدراسة ليتم الوقوف على جدواه، وذلك بغرض توفير الطاقة في حالة تطبيقه.