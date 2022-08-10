جدة - نرمين السيد - قرر محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام على مستوى المحافظة فى الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.





وأوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول كمرحلة ثانية للتنسيق على النحو التالى: إدارة الخارجة التعليمية 228 درجة والمستهدف 60 طالبا وطالبة إدارة الداخلة التعليمية 228 والمستهدف 60 طالبا وطالبة إدارة الفرافرة التعليمية 205 درجة والمستهدف 195 طالبا وطالبة. إدارة بلاط التعليمية 210 درجة وعدد المستهدفين 165 طالبا وطالبة إدارة باريس التعليمية 226 وعدد المستهدفين 25 طالبا وطالبة. ويبدأ التقديم اعتبارا من يوم السبت 13 أغسطس 2022 ولمدة 15 يوما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى فى الوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.