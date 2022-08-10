الرطوبة تصل لـ95% .. الأرصاد تحذر من طقس اليوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء، موضحة أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمى، ومعه كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط تحمل كميات كبيرة من بخار الماء، مما تؤدى إلى ارتفاع كبير فى نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل.





وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى، وجومانا ماهر،:"منخفض الهند الموسمى سيتضمن كتل البحر المتوسط وهى محملة ببخار الماء، ودرجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 34، أى أقل من أمس بحوالى درجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بالارتفاع لتكون 38 او 39 درجة، ونسب الرطوبة تتجاوز الـ95% على السواحل الشمالية، 90% على القاهرة الكبرى، وهذا الشهر ذروة ارتفاع نسبة الرطوبة".

وذكرت أن الأجواء خلال فترة النهار حارة رطبة على أغلب المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة رطبة جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أننا نشعر بالأجواء مائلة الحرارة خلال فترات الليل نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، ولكن بعد ساعات الظهيرة نشعر بوجود نشاط بالرياح سرعاته ما بين 30 إلى40 كم على الساعة، مما يساعد على عدم الإحساس بنسب الرطوبة الكبير.

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