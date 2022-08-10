خدمات طبية لنحو مليون مواطن بمستشفيات الصدر خلال النصف الأول من 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ 963 ألفا و700 متردد على مستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية بجميع المحافظات خلال النصف الأول من العام الحالى 2022، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تقديم الخدمة العلاجية "بالمجان" لـ3 آلاف و709 مصابين بمرض الدرن تم تشخيصهم خلال تلك الفترة، لافتًا إلى توفير جميع الأدوية لعلاج مرضى الدرن والدرن المقاوم للأدوية.

وأضاف عبدالغفار أنه تم وضع خطة مستقبلية لخفض معدلات الإصابة من خلال الفحص الدوري المجانى للمخالطين للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بمرض الدرن وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج، لافتًا أنه تم إعطاء العلاج الوقائى لـ586 من المستحقين لصرف العلاج الوقائى مثل مرض نقص المناعة المكتسبة ، والمخالطين لمرضى الدرن أقل من خمس سنوات، ومرضى الفشل الكلوى ومرضى زراعة الأعضاء.

وأشار الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، إلى إجراء الكشف والأشعة لـ 4آلاف و863 مواطنا عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر يونيو الماضى، منوهًا أنه يجرى اتخاذ إجراءات إنشاء مركز مخصص لعلاج مرضى الدرن بمحافظة أسيوط، وذلك بغرض التوسع فى أماكن علاج المرضى.

وذكر الدكتور وجدى أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أنه تم تدريب 429 متدربا من أطباء وتمريض على أعمال مكافحة الدرن وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى، خلال الفترة من يوم 16 مايو وحتى يوم 6 يونيه الماضى، كما يتم عمل محاضرات إسبوعية فى الأمراض الصدرية بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة.

وتابع أمين أن إعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التى تقدم خدماتها لمرضى الدرن، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تهدف إلى القضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.