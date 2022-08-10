قطع المياه عن 8 مناطق بشبرا الخيمة اليوم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت محافظة القليوبية عبر صفحتها بموقع فيسبوك "يجرى قطع المياه عن مناطق بيجام وعبد المنعم رياض وأم بيومى وأرض الجنينة ومدينة السعادة والتعاون وعزبة عثمان ومنطى بحى غرب شبرا الخيمة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء فى تمام الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباح الخميس".

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