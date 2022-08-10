ضمن «حياة كريمة».. وزير الزراعة يتابع تحصين وتأمين الماشية

وجه القصير هيئة الخدمات البيطرية والمعاهد البحثية وصندوق التأمين على الماشية وكذلك مديريات الطب البيطرى فى المحافظات والوحدات البيطرية فى القرى، بتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين وصغار المربين مع زيادة الدور التوعوى لحثهم على الاستجابة لحملات التحصين والقوافل البيطرية، وتحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض أيضا نشر ثقافة التأمين على المواشى نظرا لأهميته فى حماية الثروة الحيوانية وتعويض المربين فى حالة النفوق أو السرقة.
ووجه القصير كذلك مسئولى الصندوق بصرف تعويض الحالات النافقة المؤمن عليها فورا من أجل استدامة مشروع المربى.
كما وجه القصير بتوفير كافة اللقاحات البيطرية لحملات التحصين مع تكثيف أيضا القوافل البيطرية لفحص وعلاج مواشى صغار المربيين فى القرى والنجوع، مشيرا إلى أنه تم إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة تحصين حتى الآن من خلال الحملة القومية لتحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتى بدأت يوم 14 يوليو الماضى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس السيسى لرفع لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأكد وزير الزراعة أن حملة التحصين تجوب القرى والنجوع ومن بيت لبيت وتشمل أيضا ترقيم وتسجيل المواشى وكذلك التوعية بمميزات الاشتراك فى صندوق التأمين على الماشية.
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