اتصال الرئيس السيسى والشيخ تميم وإجراءات الوزراء أبرز عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها، قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "تنسيق مصرى ــ قطرى لمواجهة التحديات الإقليمية.. السيسى وتميم: دفع التعاون الثنائى وتعزيز التضامن العربى".

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى الروابط الوثيقة التى تجمع بين مصر وقطر والشعبين الشقيقين، فى إطار التضامن العربى والإيمان بوحدة المصير، وذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه الرئيس السيسى ــ أمس ــ من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأنه تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذى تشهده حاليا أطر التعاون الثنائى بين البلدين، فضلا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة فى إطار صون الأمن القومى العربى.

وتناول الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، فى إطار تضافر الجهود العربية فى مواجهة التحديات الإقليمية.

وأعرب أمير دولة قطر، عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسى، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية فى التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

كما تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائى، حيث ثمّن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معربا عن حرصه على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة لها.

فيما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين"، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة ستطلق، بدءا من نهاية الشهر الحالى أو بداية الشهر المقبل، حزمة من الإجراءات الاجتماعية الاستثنائية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى. وأضاف - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية - أن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات، للتعامل مع الأزمات غير المسبوقة التى تواجه العالم. وقال إنه تم اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على موارد العملة الصعبة، نتيجة لتضاعف أسعار السلع المستوردة، وعلى رأسها المنتجات البترولية والسلع الأساسية كالقمح والذرة التى تضاعفت فاتورة استيرادها.

وفى اجتماع عقده الدكتور مدبولى أمس مع وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن الدولة تعمل فى الوقت الراهن على استثمار الغاز الطبيعى الذى وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية لتوجيه كمية أكبر إلى التصدير.

وأضاف "لقد بدأت الحكومة بنفسها فى تنفيذ خطة للترشيد، وأن هناك قرارات سيتم إرسالها إلى جميع الوزارات، فى إطار تنفيذ هذه الخطة، منها الغلق التام للتيار الكهربائى عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، كما سيتم إغلاق الإستادات والصالات المغطاة والملاعب والمولات التجارية فى ساعة محددة فى أثناء فترات الليل.

بينما قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "غدا.. معامل الحاسب الآلى بالجامعات تستقبل طلاب "أولى تنسيق"، يستعد نحو 65 معمل حاسب آلى فى 26 جامعة حكومية على مستوى جميع المحافظات، لاستقبال طلاب المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد غدا الخميس، مجانا من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وقد قامت الجامعات بإعداد غرف لاستراحة أولياء الأمور والطلاب، ويبلغ إجمالى طلاب المرحلة 117 ألفا و758 طالبا، منهم 22 ألفا و475 طالبا بالعلمى، و15 ألفا و220 بالرياضيات، و80 ألفا و63 طالبا بالأدبى، بحد أدنى 365 درجة بنسبة 89.02% للعلمى، و341 درجة بنسبة 83٫17% للرياضيات، و264.5 درجة بنسبة 64.51% للأدبى، وتستمر المرحلة الأولى لمدة 5 أيام تنتهى فى السابعة مساء الاثنين المقبل، على أن تعلن النتيجة خلال 72 ساعة من إغلاق الموقع.

بينما قالت صحيفة الاخبار تحت عنوان "مدبولى يتفقد مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو خطة قومية لترشيد استهلاك الكهرباء بالوزارات والأماكن العامة".

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن منطقة مثلث ماسبيرو من المشروعات المميزة، التى حرصت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تطويرها بعد أن كانت تمثل إحدى المناطق العشوائية غير الآمنة؛ وذلك لتوفير سـكـن مـلائـم لـلـمـواطنين، ليصبح مشروعا حضاريا متكاملا على أعلى المستويات، مما يغير من خريطة المنطقة بأكملها بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

جـاء ذلـك خـلال تفقد مصطفى مدبولى، المشروع ؛ وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، رافـقـه د. عاصم الجـزار، وزير الإسكان ، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة وقت بوعودها بتطوير المنطقة، دون إلحاق أى ضرر بساكنيها، أو ملاكها، أو المستأجرين، حيث سبق أن أكدنا فى مراحل التفاوض مع شاغلى الوحدات والملاك، أو غيرهم أن الجميع «سيخرج مستفيدا» من تطوير هذه المنطقة، التى تقع فى قلب الـقـاهـرة، كما أن الدولة استفادت من خلال إعـادة الوجه الحضارى لهذه المنطقة الحيوية الواقعة فى قلب العاصمة؛ وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بشأن تطوير المناطق العشوائية. وشدد مدبولى عـلـى ضـرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المطلوبة فى التنفيذ وبأعلى جودة، مع سرعة إنهاء أعمال تشطيبات أبراج «السكن البديل» بالمشروع؛ لإعادة تسكين المواطنين بها قريبا، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية فى هذا الشأن. كـمـا تـابـع الـدكـتـور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لتفعيل إجراءات ترشيد الكهرباء، بهدف استغلال الغاز الذى يتم ضخه فى محطات الكهرباء، وتصديره.

أما صحيفة الجمهورية فقالت تحت عنوان "صرف المساعدات الاستثنائية للفئات الأكثر احتياجا.. الشهر المقبل د وزير التموين: احتياطى السلع الإستراتيجية يكفى 7 أشهر"، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية آمن ويكفى 7 أشهر.أشار على هامش افتتاح مكتب السجل التجارى بمحافظة بنى سويف إلى أن احتياطى القمح يكفى 7 أشهر وتم حتى الآن توريد 4 ملايين طن قمح محلى.

وفيما يتعلق بالقمح المصرى بالموانئ الأوكرانية، قـال المصيلحى إنـه تـم إدراجه على قائمة التصدير ضمن الاتفاقية التى وقعتها أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب المحتجزة فى الموانئ الأوكرانية منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى وجود مركب يحمل 63 ألف طن قمح تم استكمال تحميلها بعد اندلاع الحرب بثلاثة أيام وتعذر تحريكها وهى الآن فى انتظار الخروج الأمن من الميناء الأوكرانى.

وحول استيراد القمح من الهند أوضح الوزير أن الهند تواجه مشكلة تتمثل فى ارتفاع درجـات الـحـرارة وهـطـول الأمـطـار مما أدى إلـى تضرر مساحات كبيرة من محصول القمح القادم وتعاقدت الوزارة مع الهند على شراء 180 ألف طن قبل منع التصدير ولم يتم الإفراج حتى الآن. وفيما يتعلق بصرف المساعدات الاستثنائية للفئات الأكثر احتياجاً.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "قبل «قمة المناخ».. الصحة تطلق «الإسكوتر» الكهربائى ضمن أسطول الإسعاف" أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان إدخال «الإسكوتر الكهربائى الإسعافي» ضمن أسطول هيئة الإسعاف ليمثل أحدث الخدمات الإسعافية ويتميز بسرعته وصغر حجمه وقدرته على المناورة فى الأماكن والشوارع الضيقة بواسطة المسعف «قائد الإسكوتر» وبحوزته حقيبة «الإسعافات الأولية» لحين وصول سيارة الإسعاف إلى موقع المصاب.

وقال حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة «الإسكوتر الكهربائي» صديق للبيئة ويعمل بالشحن الكهربائى ويتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كيلو متر فى الشحنة الواحدة ولا يصدر منه أى عادم. قال رئيس هيئة الإسعاف الدكتور محمد جاد «الإسكوتر الإسعافي» يتوافق مع توجهات الدولة التى تضع نصب أعينها الحفاظ على البيئة ضمن جهود الدولة للحفاظ على البيئة وبما يتوافق مع أهداف قمة المناخ المقررة بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم وسيتم عرض النموذج بقمة المناخ.

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "الفريق التراس بعد لقاء وزير الدفاع البوركينى: العربية للتصنيع تضع جميع إمكانياتها وخبراتها الفنية الخدمة القارة الأفريقية"، بحث رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبدالمنعم التراس مع وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدماء بجمهورية بوركينا فاسو، والوفد المرافق له، بحضور سفير بوركينا فاسو بالقاهرة؛ أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها، والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية بوركينا فاسو.

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس أن هذه الزيارة تأتى انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الافريقية.

فيما قالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "شكرى يبحث مع مدير اليونيدو » التعاون المشترك، إن وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطـراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطـاريـة لتغير المناخ، تلقى أمس اتصالا هاتفيا من «جيرد مولر» المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكرى أشاد خلال الاتصال بمستوى التعاون المستمر بين مصر والمنظمة على شتى الأصعدة وفى مختلف موضوعات عملها، بما فى ذلك استراتيجية اليونيدو للمناخ التى يتم التشاور حالياً حولها مع الدول الأعضاء بالمنظمة وتمثل خطوة هامة على صعيد تنسيق السياسات والممارسات الصديقة للبيئة، خـاصـة فـى القطاعات الصناعية.