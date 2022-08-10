للعام الرابع.. القاهرة تتصدر الجامعات المصرية بالتصنيف الإسبانى ويبومتريكس

جدة - نرمين السيد - وتقدمت الجامعة بالتصنيف 56 مركزا عالميا، مشيرًا إلى أن هذا المصنف أظهر 76 جامعة ومؤسسة علمية مصرية وكانت آخرهم بترتيب 30143 عالميا، وذلك طبقا لما أعلنه المصنف فى أغسطس 2022 بالموقع الخاص به، حيث يرتب المصنف ما يزيد على 30 ألف جامعة ومؤسسة علمية حول العالم.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن التصنيف الأسبانى يصدر مرتين سنويا ونجحت جامعة القاهرة بالتواجد بالتصنيف فى مرتبة مرموقة واستطاعت التفوق على نفسها بنسبة تطور 9% عن التصنيف السابق، موضحا أن التصنيف شهادة نجاح جديدة تضاف لسلسلة نجاحات الجامعة فى التواجد بكافة التصنيفات الدولية المختلفة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية بضرورة تحقيق الجامعات المصرية مراكز متقدمة بالتصنيفات العالمية فى إطار الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور الخشت، أن هذا التقدم الملحوظ لجامعة القاهرة لدى جميع المصنفين يرجع إلى الاهتمام الكثيف بالبحث العلمى وزيادة عدد البحوث المنشورة فى مجلات عالمية مبوبة من حيث الكم والكيف، الذى يجعلها مرجع لبحوث عالمية كثيفة ويزيد من التعاون الدولى، وهذا التطوير المستمر يهدف إلى تحقيق خدمة المجتمع والمساهمة فى جهود التعمير والبناء التى تقودها الدولة فى كافة المجالات من خلال علماء وخريجين متميزون.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة نجحت بالتحول نحو جامعات الجيل الثالث ثم الجيل الرابع ووضع الجامعة فى مصاف الجامعات العالمية المرموقة وهو ما تحقق نتيجة الخطط والاهتمام بالبحث العلمى التطبيقى والذى له مردود على خدمة المجتمع والبيئة محليا وإقليميا حيث أصبحت أبحاث جامعة القاهرة من أعلى معامل التأثير والاستشهاد عالميا بما ساهم فى نشر الأبحاث فى أكبر المجلات العلمية الدولية.

وشدد الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة لم تكتف بجودة الأبحاث التطبيقية ونشرها دوليا فقط، وإنما نجحت فى إصدار عدد من المجلات العلمية الدولية المتخصصة بالتعاون مع كبرى الناشرين عالميا، فضلا عن انتقاء الأبحاث العلمية ذات التصنيف والتأثير العالمى حيث تصل نسبة رفض الأبحاث بمجلات الجامعة إلى 92% وذلك لانتقاء أفضل الأبحاث العلمية حيث حققت مجلة JAR المركز الثامن عالمياً، ومجلة العلوم الطبية البيطرية المركز الرابع عالميا.

من جانبه قال الدكتور محمد محسن العطار نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن هناك 3 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة حيث جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 562 بالتصنيف فيما جاءت جامعة الإسكندرية بترتيب 660 وجامعة المنصورة فى المرتبة 933 عالميا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، حافظت على تواجدها بكافة التصنيفات العالمية لعام 2022، حيث جاءت ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية فى التصنيف الهولندى "ليدن" واحتلت المرتبة 294 من بين 30 ألف جامعة وتصدرت الجامعات المصرية والإفريقية، إلى جانب تحقيق الجامعة تقدمًا كبيرًا فى التصنيف الإنجليزى QS "كيو إس"، الإنجليزى.

حيث نجحت الجامعة فى الدخول ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم فى 5 تخصصات، وزادت التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017 بالتصنيف، حيث تعد جامعة القاهرة الجامعة المصرية الوحيدة التى تواجدت فى القطاعات الرئيسية الخمسة مجتمعة التى يشملها التصنيف العالمى لعام 2022 وضمن أفضل 300 جامعة عالميًا فى القطاعات العلمية الكبرى، كما حافظت على مكانتها بالتصنيف الصينى شنغهاى والتقدم فى 15 تخصص علمى، بالإضافة إلى التواجد ضمن أفضل 500 جامعة بتصنيف سيماجو للبحث العلمى.