درجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل

جدة - نرمين السيد - وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وعن حالة البحر المتوسط، كشفت الأرصاد أنها ستكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 31 22

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 35 19

نويبع 38 27

طابا 37 26

كاترين 34 19

الطور 37 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 30

مرسى علم 38 30

الفيوم 35 25

بنى سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 31

إدفو 42 30

أبوسمبل 42 30

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 39 31

أبو رماد 37 29

حلايب 35 28