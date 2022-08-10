الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تزيد من درجات الحرارة ليلا (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعا فى نسبة الرطوبة على شمال البلاد لتصل الرطوبة النسبية إلى 90%.

نسبة الرطوبة

ولفتت الأرصاد إلى أن نسبة الرطوبة تصل على القاهرة والوجه البحرى إلى 80%، ما يؤدى إلى الشعور بمزيد من الارتفاع بحرارة الطقس وخصوصا فى أوقات الليل على الرغم من درجات الحرارة فى المعدلات الطبيعة أو أقل بقليل.

وأضافت أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 34 درجة، كما تنشط الرياح على مسطح البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب الصعيد.

طقس اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 31 22

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 35 19

نويبع 38 27

طابا 37 26

كاترين 34 19

الطور 37 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 30

مرسى علم 38 30

الفيوم 35 25

بنى سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 31

إدفو 42 30

أبوسمبل 42 30

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 39 31

أبو رماد 37 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28