مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قسم ثان الرمل بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 أغسطس 2022 02:23 صباحاً - كشف مصدر أمنى حقيقة ما يتم تداوله بشأن وفاة مواطن داخل قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية نتيجة التعذيب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن الشخص المشار إليه تم حبسه احتياطياً بناءً على قرار من النيابة العامة فى قضية "حيازة سلاح نارى"، وأنه شعر بحالة إعياء على إثر مشاجرة بينه وبين أحد المحكوم عليهم، وتم نقله إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج وتوفى عقب ذلك.

وأكد المصدر الأمنى أن النيابة العامة تولت التحقيق فى الواقعة، وبسؤال الشهود وقررت حبس المتهم على ذمة القضية.

وكانت بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى واصلت أكاذيبها، مدعية وفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.