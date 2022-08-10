تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022.. اضغط على هذا الرابط

جدة - نرمين السيد - ويمكن للطلاب الراغبين فى تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022 على نتائجهم، تسجيل طلباتهم من خلال الرابط التالى: https://tazalom.emis.gov.eg

تظلمات الثانوية العامة 2022

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد وجهت دعوة إلى الطالبة مريم إبراهيم عزيز برسوم، بمحافظة المنيا، والطالبة مهرائيل قلادة، بمحافظة القاهرة، وذويهما وكل من يود الاطلاع على أوراق إجابته بامتحانات الثانوية العامة، بالتقدم بتظلم رسمى للوزارة، للوقوف على حقيقة الادعاءات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

وفى بيان لها، الثلاثاء، أهابت الوزارة بالمواقع الإعلامية عدم نشر مثل تلك الادعاءات حتى التحقق من صحتها عن طريق تحقيق رسمى منضبط منعا لإثارة الفتن والتشكيك المتواصل.

مريم برسوم ومهرائيل قلادة

جدير بالذكر، أن الطالبة مريم إبراهيم عزيز برسوم، المقيدة بمدرسة المحرصة الثانوية المشتركة، بمركز ملوى محافظة المنيا، حصلت على نسبة 12% بنتيجة الثانوية العامة 2022، فى حين يدعى ذويها أنها من الطالبات اللاتى يشهد لهن بالتفوق خلال سنوات الدراسة الماضية، الأمر الذى أثار حالة من الاستياء فى قريتها، ودشن الأهالى حملات على مواقع التواصل الاجتماعى، تناشد وزارة التربية والتعليم بمراجعة نتيجة الطالبة.

أما الطالبة مهرائيل قلادة، بمحافظة القاهرة، فحصلت على نسبة 12.6% بالثانوية العامة، لكنها ادعت أنها ظلمت بسبب رفضها الغش داخل لجنتها الامتحانية، مؤكدة أنها من المتفوقين، وحصلت فى الشهادة الإعدادية على نسبة 90%، وكانت تتوقع الحصول على نسبة 89% بالثانوية العامة.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

وقارن البعض موقف هاتان الطالبتان، بالطالبة مريم ملاك صاحبة أشهر صفر بالثانوية العامة عام 2015، والتى حاولت التظلم على نتيجتها لكن دون جدوى، حتى اضطرت لإعادة السنة وحصلت على نسبة 94% والتحقت بكلية الصيدلة محققة التفوق فى دراستها.

وخلال منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" تحت عنوان "نقطة نظام"، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أدوات رسمية مشروعة لتقديم التظلمات بخصوص نتائج الثانوية العامة، وليس من ضمن هذه الوسائل السوشيال ميديا ولن تلتفت الوزارة لأى ادعاء على المواقع الإعلامية أو مواقع التواصل، من لديه تظلم عليه التقدم رسميا وليس إعلاميا".

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال شوقى، إن الطالب المتقدم بتظلم على نتيجته بالثانوية العامة 2022، يتم دعوته للاطلاع بمقر الكنترول ويتسلم كراسة الأسئلة الخاصة به ونموذج الإجابة المقابل لها والـ"بابل شيت" الخاص به" ويمكنه تصحيح ورقته بنفسه.

وأضاف الوزير، أنه يمكن للطالب تصحيح ورقته بنفسه فى حضور ولى الأمر أثناء جلسة الاطلاع، كى يتأكد من النتيجة، ولكن لا يجوز الاعتداد بأى شىء مكتوب على ورقة الأسئلة.

نصيحة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام تم إلكترونيا بنسبة 100% دون تدخل للعنصر البشرى على الإطلاق، وبالتالى لا مجال لوجود خطأ فى التصحيح.

وأضاف شوقى، فى تصريحات تليفزيونية، أن طلاب العام الماضى، الذين تقدموا بتظلمات من نتائجهم لم يحصل أى منهم على درجات سواء من خلال التظلم، أو حتى برفع قضايا عاجلة أمام مجلس الدولة لإعادة التصحيح، موضحا أن بعض الطلاب يصدمون من الدرجات التى حصلوا عليها ويتوقعون أنهم ظلموا، لكن حقيقة الأمر أن هذه الدرجات تعكس المستوى الحقيقى للطلاب فى ضوء نظام التقييم الجديد الذى يقيس مهارات الفهم بدلا من الحفظ والتلقين والاسترجاع.

تظلمات الثانوية العامة 2022

وتابع الوزير، أن الوزارة راجعت أوراق الإجابة 4 مرات لكل طالب على حدة، قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قائلا إن الحالة الوحيدة التى قد يحصل فيها الطلاب على درجات، لن تكون بسبب أخطاء فى التصحيح، وإنما بسبب تغيير البيانات وتبديل أوراق الإجابة: "لو الطالب حاسس إن الورق ده مش بتاعه فى الحالة دى بس ممكن يتقدم بتظلم، لكن غير كدا بلاش يضيع وقته وفلوسه، مع العلم إننا راجعنا الأوراق 4 مرات لكل طالب على حدة".