وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بتنفيذ حملة إشغالات مكبرة بقطاع إمبابة بمنطقة الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد وسط غطاء أمنى مكثف من شرطة المرافق، وقسم شرطة إمبابة وكافة أجهزة الحى الميدانية أسفرت عن إزالة عدد 12 كشك وفاترينة مخالفة ورفع عدد 350 حالة إشغال ثابتة ومتحركة ومصادرتها وإيداعها مخازن الحى بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال وجارى الاستكمال.
حملات مرافق الجيزة فى العياط
وعلى صعيد متصل، شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط وبالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعه الجائلين، وإزالة التعديات للمحال.
وأسفرت الحملة عن رفع 218 حالة إشغال، وتحرير 5 قرارات غلق وتشميع، وكذا تم تحرير 35 محضرًا إشغال طريق بمتابعة من محمود فؤاد رئيس المركز.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطريق العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة أكشاك مخالفة فى منطقتين بـ الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.