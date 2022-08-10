إزالة أكشاك مخالفة فى منطقتين بـ الجيزة

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى شمال الجيزة بالاستمرار فى شن الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وإزالة للتعديات من الطريق العام بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين الحالة العامة للطرق والتسهيل على المواطنين فى السير بحرم آمن وتحقيق الانضباط بالشارع.





وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة بتنفيذ حملة إشغالات مكبرة بقطاع إمبابة بمنطقة الكيت كات وخلف مسجد خالد بن الوليد وسط غطاء أمنى مكثف من شرطة المرافق، وقسم شرطة إمبابة وكافة أجهزة الحى الميدانية أسفرت عن إزالة عدد 12 كشك وفاترينة مخالفة ورفع عدد 350 حالة إشغال ثابتة ومتحركة ومصادرتها وإيداعها مخازن الحى بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال وجارى الاستكمال.

حملات مرافق الجيزة فى العياط

وعلى صعيد متصل، شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط وبالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعه الجائلين، وإزالة التعديات للمحال.

وأسفرت الحملة عن رفع 218 حالة إشغال، وتحرير 5 قرارات غلق وتشميع، وكذا تم تحرير 35 محضرًا إشغال طريق بمتابعة من محمود فؤاد رئيس المركز.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطريق العام.