بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح قداس «مسيرة تلاميذ على الطريق»

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الثلاثاء، القداس الافتتاحى للمسيرة الروحية التاسعة لشباب كنيستنا القبطية الكاثوليكية بمصر، التى تأتى تحت شعار "تلاميذ على الطريق"، وذلك بالكلية الإكليريكية بالمعادى.





شارك فى الصلاة الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بـ الإيبارشية البطريركية، وخادم المسيرة، والأب إبرام ماهر، وكيل الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب يوحنا معطى، مسؤول لجنة الشباب الإيبارشى بطيبة، والأب متى عبد المسيح، راعى كنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وبعض الأخوات الراهبات.

دارت كلمة العظة حول المعنى الحقيقى للتلمذة، والتى يكون فيها التلميذ دائم التعلم، دائم الإصغاء، مسلما ذاته بالكامل لدعوته الخاصة، ودعوته العامة مع الجماعة.

واختتم القداس الإلهى بكلمة من أسرة المسيرة، شكرت فيها الأب البطريرك على حضوره، ودعمه المستمر للشباب، ثم تم التقاط بعض الصور التذكارية.

يذكر أن "مسيرة تلاميذ على الطريق"، تعتبر المسيرة التاسعة لشباب كنيستنا القبطية الكاثوليكية، حيث تقام فى الفترة من الثامن، وحتى السادس عشر من أغسطس الجارى.

تهدف هذه المسيرة الشبابية إلى مساعدة الشباب الباحثين عن الدعوة على تمييز دعوتهم، من خلال إلقاء الضوء على كلمة الله، والأسرار المقدسة، وفقرات التأمل، والسير على الأقدام وغيرها من الوسائل الأخرى.