السبكى: هدفنا تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بجودة عالمية (صور)

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية النهائية للمرشحين من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمشاركة الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى تقدم أكثر من 600 فرد لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة بجنوب سيناء، لافتة إلى اختيار 269 منهم لإجراء المقابلات الشخصية النهائية لشغل تلك الوظائف، وذلك بعد استيفاء المتقدمين الشروط والمعايير الفنية الموضوعة للوظيفة التى يرغبون شغلها، والتى تضمن النزاهة والشفافية واختيار أفضل العناصر القيادية أو المهنية للعمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه سيتم تسكين الوظائف القيادية والإشرافية بفرع الهيئة فى جنوب سيناء بما يتماشى مع استكمال الخطوات التى تقوم بها الهيئة فى الاستعانة بالكفاءات والخبرات وعمل أفضل الكوادر البشرية لديها، والذى يضمن ضبط وتنظيم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

وتابع: "أن ذلك تماشيا مع الفكر الاستراتيجى للهيئة، ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية فى مصر وبجودة عالمية، وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطنين، والأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر2030".

وكانت هيئة الرعاية الصحية، أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بالعمل بـ 25 وظيفة من الوظائف القيادية والإشرافية المتاحة بفرع الهيئة بجنوب سيناء، رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك فى إطار بدء التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة.

وشملت الوظائف بفرع جنوب سيناء، "مدير الفرع، نائب مدير الفرع، ومدراء لإدارات المكتب الفنى، الرعاية الثانوية والثالثية، الرعاية الأولية، مكافحة العدوى، الجودة، السلامة والصحة المهنية، الإدارة القانونية، المراجعة الداخلية والحوكمة، التسويق، الشئون الهندسية والمشروعات، الإدارة الإستراتيجية، نظم المعلومات والتحول الرقمى، رضاء المنتفعين، الإمداد، الشئون المالية، الشئون الإدارية، الموارد البشرية، الأمن"، وكذلك مسؤولى لإدارات "الإعلام، الشؤون الفندقية، التوعية والمبادرات، رضاء العاملين والدعم المعنوى، التدريب الطبى".