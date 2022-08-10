الأوقاف: فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الثقافى تركز على آداب البيع والشراء

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الثقافى الثالث من مسجد الفتح برمسيس بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: "آداب البيع والشراء"، وذلك فى إطار الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.





وقد حاضر فى الفعاليات الدكتور أحمد القاضى، كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم، والشيخ عبد الخالق صلاح إمام وخطيب مسجد الفتح برمسيس، وقدمها عماد عطية المذيع بالتلفزيون، والقارئ الشيخ أحمد الغيطانى قارئًا، والمبتهل الشيخ إبراهيم راشد مبتهلًا، وبحضور الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.

وأكد الدكتور أحمد القاضى - فى كلمته- أن المساجد صارت واحة لتلاوة القرآن الكريم وتحصين النشء من الأفكار المتطرفة، مشيرًا إلى أن الأمانة من محاسن الأخلاق، والتعامل فى التجارة والأمور المادية يستلزم الأمانة، حتى تتم الأمور والتعاملات بين الناس بلا منازعات، وبلا إثارة شرور فى المجتمع، موضحًا أن الغش والخداع يجلبان على المجتمع الويلات والبغضاء والتشاحن بين الناس.

وشدد على أن الغش ليس من الإسلام فى شئ، وأن الغاشَّ على خطر عظيم، فقد مر رَسول اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ) علَى صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ يَدَهُ فيها، فَنالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا فقالَ: ما هذا يا صاحِبَ الطَّعامِ؟ قالَ أصابَتْهُ السَّماءُ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعامِ كَيْ يَراهُ النَّاسُ، مَن غَشَّ فليسَ مِنِّى"، كما مر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) فى بعض الليالى يتفقد الرعية، وإذ بامرأة تقول لابنة لها: قومى إلى ذاك اللبن فامذقيه بالماء (أى اخلطيه بالماء) فقالت لها: يا أماه أو ما قد علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين؟ قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: انه أمر مناديه فنادى: لا يشاب اللبن بالماء، فقالت لها: يا بنية قومى إلى اللبن فامذقيه بالماء فإنك بموضع لا يراك فيه عمر ولا منادى عمر ـ وعمر يسمع هذه المحاورة بين الأم وابنتها ـ فقالت البنت: يا أماه إن كان عمر لا يرانا ولا يعلم، فإله عمر يرانا ويعلم، والله ما كنت لأطيعه فى الملأ وأعصيه فى الخلاءِ.

من جانبه، أكد الشيخ عبد الخالق صلاح - فى كلمته - أن ديننا الإسلامى شامل وكامل، فديننا كما هو دين العبادات فهو دين المعاملات، مشيرًا إلى أن المعاملات هى نتاج العبادات الصحيحة، وأن أكل الحلال ينور القلب ويصلحه، فتزكو بذلك الجوارح، وتُدرأ المفاسد، وتكثر المصالح.

وأكد أن أكل الحلال والسعى إليه سبب لاستجابة الدعاء، وعنوان سعادة العبد، إذ يقول (صلى الله عليه وسلم): "يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: "يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"، ويقول (سبحانه): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ"، ثم ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر، يَمد يديه إلى السماء: يا ربِّ، يا ربِّ، ومَطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذى بالحرام، فأنَّى يُستجاب لذلك"، فأكل الحلال، والصدق، والأمانة فى البيع والشراء والمعاملات من أسباب تقدم الأمم.