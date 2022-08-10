جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، معدلات ونسب أعمال الممشى السياحى طريق السلام بمدينة شرم الشيخ ضمن أعمال الاستعداد لمؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.





وأشار المحافظ إلى أن الممشى سيكون بطول 6 كم على جانبى طريق السلام وعرض متوسط من 20 إلى 60 مترا، مضيفًا أن الممشى السياحى يشمل 82 محلا تجاريا، و 66 كشك بيع، ومسارا للدراجات، وممشى بعرض من 5 إلى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، بالإضافة لمنطقة ترفيهية تشمل شلال مياه، مسرحا مدرجا، مطعم بانوراما، منطقة ألعاب أطفال "كيدز إريا"، محلات خدمية. وأثنى المحافظ خلال الجولة على الجهد المبذول ومعدلات ونسب التنفيذ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد فودة يتفقد معدلات تنفيذ أعمال الممشى السياحى بشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.