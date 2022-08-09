رئيس اللجنة العلمية لكورونا يكشف حقيقة ارتفاع أعداد المصابين فى فصل الخريف



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 11:23 مساءً - أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن وباء كورونا لم ينتهي بعد، ويجب الالتزام بالإجراءات الوقائية، والعالم كله شهد زيادة فى أعداد الإصابات بالوباء.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، طالما أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن انتهاء الوباء، لافتا إلى أنه يجب على المواطنين باتباع الإجراءات الصحية أيضا بتناول التطعيم.

وأضاف: "الخط الدفاعي لمواجهة الوباء، هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهناك أدوية للفيروس تعمل مباشرة لمواجهة الفيروس، وهو ما يقلل حدة الاصابة بالوباء، والدولة وفرت هذه الأدوية فى الصيدليات ويتم صرفه وفقا لاستشارة الطبيب، وادوية البروتوكول العلاجي تحمي من الإصابة بالوباء بنسبة مرتفعة".

وأوضح: "كورونا ما زالت الهاجس الأكبر في العالم، ولذلك يجب توخي الحذر خلال الفترة المقبلة وخاصة في تغيير الفصول من الصيف إلى الخريف لمنع زيادة الإصابة بكورونا