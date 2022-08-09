مطار الأقصر يكرم عاملا عثر على حقيبة بها 4300 دينارا كويتيا

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مطار الأقصر إن العامل نموذجا مشرفا يٌحتذى به، لأنه عندما عثر على حقيبة بها 4300 دينار كويتى بما يعادل 250 ألف جنيه مصرى، رفض الحصول على أى مكافأه من الراكب الكويتى صاحب الحقيبة.
وأعرب مدير المطار للعامل عن مدى فخره وسعادته به، وأكد على حرص إدارة المطار على تكريم العاملين المتميزين فى جميع المجالات.
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