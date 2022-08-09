أسوان: اعتماد نتيجة الدور الثانى للإعدادية العامة بنسبة نجاح 70%

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الثلاثاء، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021 /2022، بنسبة نجاح نهائية 70%، كما اعتمد أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 86.2%.





وهنأ محافظ أسوان الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية. بدوره، أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان عبد الكريم لطفى، أثناء عرض تقرير النتائج على المحافظ، أنه سيتم تحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية فى المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار اتخاذ اللازم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ. وأشار إلى أنه تقدم لأداء امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات 6702 طالبًا وطالبة، نجح منهم 4692 طالبًا وطالبة، فيما تقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 111 طالبًا وطالبة، حضر منهم 58 طالًبا وطالبة، بينما نجح منهم 50 طالبًا وطالبة.

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