بهدفى "الجزيرى وزيزو".. الزمالك ينهى الشوط الأول متقدمًا على المقاصة فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 10:26 مساءً - نجح فريق الزمالك في إنهاء الشوط الأول بهدفين في مرمي مصر المقاصة خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولى في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، بتقدم الفارس الأبيض بهدفين سجلهما سيف الجزيرى فى الدقيقة 25، وأحمد سيد زيزو فى الدقيقة 46.

فى الدقيقة 4 شن كريم حلاوة هجمة خطرة للمقاصة على مرمى محمد عواد حيث سدد كرة من خارج منطقة الجزاء هددت مرمى الزمالك، وفى الدقيقة 7 منح سيف الجزيرى كرة "هدية" لسيد نيمار الذى سددها في الشباك من الخارج.

وفى الدقيقة 13 تصدى منع محمد عواد خطورة ضربة ركنية اتيحت للاعبى المقاصة، حيث ارتقى وابعد الكرة عن منطقة الجزاء.

فى الدقيقة 22 ادعى سيف الجزيرى السقوط داخل منطقة جزاء المقاصة، وحذره حكم المباراة، وفى الدقيقة 25 سجل سيف الدين الجزيرى هدف التقدم للفارس الأبيض من ضربة رأس.

فى الدقيقة 34 كاد محمود شيكابالا أن يسجل هدف بطريقته الخاصة، إلا إن الكرة مرت أعلى العارضة، ثم سدد إسلام جابر كرة مرت بجوار القائم فى الدقيقة 36، وحاول المقاصة ادراك هدف التعادل إلا إن محمد عواد تألق فى التصدى لكافة الهجمات، وفى الدقيقة 46 سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الثانى من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

فيما ضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: رمضان مصطف، الدفاع: علي فتحي - أحمد صبيحة - أحمد منعم - خالد صلاح، الوسط: محمد ليلة - علي المصري - محمود عادل - سعيد الونش، الهجوم: كريم حلاوة - محمود فهمي.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، فى المقابل يدخل فريق المقاصة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 15 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 9 وخسر 18 لقاء، وسجل لاعبوه 12 هدف وسكنت شباكه 38.