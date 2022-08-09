سيف الجزيرى يسجل هدف تقدم الزمالك على المقاصة فى الدقيقة 25.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 10:26 مساءً - سجل سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك، هدف التقدم لفريقه فى شباك المقاصة، من ضربة رأس فى الدقيقة 25 من عمر المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولى في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى : محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - أحمد فتوح، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"، خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

ويضم تشكيل المقاصة كلاً من.. حراسة المرمى: رمضان مصطف، الدفاع: علي فتحي - أحمد صبيحة - أحمد منعم - خالد صلاح، الوسط: محمد ليلة - علي المصري - محمود عادل - سعيد الونش، الهجوم: كريم حلاوة - محمود فهمي.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، فى المقابل يدخل فريق المقاصة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 15 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 9 وخسر 18 لقاء، وسجل لاعبوه 12 هدف وسكنت شباكه 38.