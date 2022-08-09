4 معلومات عن الاسكوتر الكهربائى الإسعافى الجديد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، مساء اليوم، إنفوجرافًا كشف فيه عن أحدث الخدمات الإسعافية فى مصر وهو "الاسكوتر الكهربائى الإسعافى الجديد".





ويتميز الاسكوتر الكهربائى الإسعافى الجديد بالسرعة وصغر الحجم مما يسهل دخوله للأماكن والشوارع الضيقة، كما أنه مزود بحقيبة إسعاف لمساعدة المصاب بشكل سريع لحين وصول سيارة الإسعاف، كما أنه صديق للبيئة ولا تصدر عنه أيه عوادم فهو يعمل بالشحن الكهربائى. ويمتلك الاسكوتر الكهربائى الإسعافى الجديد القدرة على السير لمسافة أكثر من 100 كم/ الشحنة الواحدة، يساهم فى سرعة إسعاف المصابين.

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