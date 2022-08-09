وزارة الكهرباء: الاحتياطى يكفى لسد الاستهلاك المحلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أضاف حمزة خلال مداخلة إلى برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه اليوم الثلاثاء، الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، أن إعلان الحكومة عن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعنى أن هناك عجزا، بل يأتى ذلك من أجل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المورد الخاص بالدولة وهو الغاز الطبيعى.

وجه كذلك نصيحة بصيانة أجهزة التكييف لأن هذا يدخل ضمن ترشيد الكهرباء، كما أن نسبة الاستهلاك تزيد كلما قلت درجات حرارة أجهزة التكييف، لافتا إلى أنه يجب ضبط التكييف على درجة حرارة أكثر من 25، مع صيانته بصفة دورية وعدم استعماله طوال اليوم.

لفت متحدث الكهرباء إلى أن الوزارة انتهجت منذ فترة سياسة الاعتماد على الوحدات الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للوقود فى إنتاج الكهرباء، حيث أن قرار تقليل الإنارة الخارجية أمام المبانى الحكومية ليلا، يؤدى إلى وفر فى الاستهلاك، كما أن ترشيد الإنارة أحد البنود، بخلاف ترشيد استخدام المكيفات والإنارة داخل وخارج المبانى الحكومية والإنارة فى الميادين العامة.

وكشف أن الدولة تعمل على التوسع فى استخدام المازوت المنتج محليا فى توليد الكهرباء، وذلك بهدف توفير الغاز الطبيعى الذى يصدر للخارج ويزيد العائد من النقد الأجنبى وهو ما يعود فى النهاية بالمصلحة لخزينة الدولة.

"الحياة اليوم" برنامج حوارى سياسى ينقل ويعرض كل الأحداث والقضايا السياسية بكل مصداقية وشفافية ويكشف الحقائق للمواطن المصرى، ويقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى والإعلامية لبنى عسل طوال أيام الأسبوع.