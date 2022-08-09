بدء الدراسة فى كلية الصيدلة بجامعة الوادى الجديد العام الدراسى المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، بدء الدراسة بكلية الصيدلة بجامعة الوادى الجديد وإدراجها بالتنسيق هذا العام 2022/ 2023، مقدمًا الشكر للجهود التى بذلتها الجامعة حتى إتمام هذه الخطوة الجادة على طريق التنمية، ومهنئًا أهالى المحافظة وراجيًا لأبنائها التوفيق.





وأعرب المحافظ، فى بيان اليوم، عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى باعث النهضة على أرض المحافظة، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمجلس الأعلى للجامعات، لتحقيق حلم أبناء المحافظة بافتتاح كليتى الطب البشرى والصيدلة بما يسهم فى النهوض بالقطاعين الصحى والتعليمى.

وفى سياق آخر، اعتمد محافظ الوادى الجديد، الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات للصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 /2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 170 درجة فأكثر.

من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور جمال حسن، أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية، واستجابة لأولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم لمدارس التعليم الثانوى هذا العام ويبدأ التقديم اعتباراً من 13 أغسطس الجارى ولمدة 15 يوما.