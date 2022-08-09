فيديو.. بيراميدز يهزم غزل المحلة بثنائية "لاكاى وعيسى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:29 مساءً - حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره غزل المحلة بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء اهداف فريق بيراميدز عن طريق الجنوب أفريقى فخري لاكاي في الدقيقة الثالثة عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة إبراهيم عادل داخل منطقة جزاء فريق غزل المحلة ليسديدها في شباك الحارس عمرو شعبان وعزز تقدم الفريق الأزرق إسلام عيسى في الدقيقة 70 .

وبهذة النتيجة يحافظ فريق بيراميدز بالمركز الثانى لجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 65 نقطة ليستمر فى مطاردة الزمالك على القمة بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 30 محتلا المركز الرابع عشر .

وجاءت أحداث المباراة سيطرة تامة من قبل لاعبى فريق بيراميدز و محاولات لاحراز الأهداف من قبل كل من فخرى لاكاى و فخر الدين بن يوسف و إبراهيم عادل بينما ظهرت خطورة فريق غزل المحلة عن طريق عبده يحيى و مصطفى العش .

و خاض فريق غزل المحلة بقيادة مصطفى عبده المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. مصطفى العش ، معاذ الحناوى ، خالد سامى ، السيد الشبراوى .

خط الوسط .. أحمد الندرى ، حميد ماو ، أحمد الشيخ ، وليد مصطفى .

خط الهجوم .. عبده يحيى ، هشام عادل .

بينما جاء تشكيل فريق بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس يضم كل من :

حراسة المرمى .. أحمد الشناوي

خط الدفاع .. علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط .. إسلام عيسى - محمد صادق - - هشام محمد - إبراهيم عادل - فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم.. فخري لاكاي