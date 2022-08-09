شيكابالا وإسلام جابر أساسيان فى تشكيل الزمالك لمواجهة المقاصة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:29 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" -محمد عبد الغني - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - سيد عبد الله "نيمار" - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد نديم ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد خضري ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 69 نقطة من 29 مباراة، حقق الفوز في 22، وتعادل في 3، وخسر 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 54 هدفا، فيما سكنت شباكه 26، فى المقابل يدخل فريق المقاصة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 15 نقطة، حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 9 وخسر 18 لقاء، وسجل لاعبوه 12 هدف وسكنت شباكه 38.