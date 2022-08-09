متحدث الحكومة: سنحصل على 450 مليون دولار شهريا إذا وفرنا 15% من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 09:28 مساءً - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم وزارة مجلس الوزراء، إنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيتم إطفاء كهرباء الجهات الحكومية بعد انتهاء العمل، وسيتم تخفيف الإنارة في الطرق الداخلية أو الطرق العامة وتخفيف الإضاءات عليها وسيكون هناك تنسيق كامل مع الأمن.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى: كل أنواع الإضاءات غير اللازمة سيتم تخفيفيها في الأندية الرياضة والمراكز والصالات الرياضية والاستادات وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وتابع: وسيكون في مقدمة هذه المباني مجلس الوزراء وهى بدت بنفسها اعتبارا من الأسبوع الماضى وذلك بسبب الأزمة العالمية، ولدينا احتياطات غاز طبيعى سنستفيد منها قدر الإمكان وسنصدر أكبر قدر من الغاز الطبيعى للحصولى على أكبر عائد من الدولار، وذلك لتراجع إيرادات السياحة وتوفير أكبر قدر من النقد الأجنبى.

وأكمل: سنحصل على مبلغ يتراوح ما بين 400 إلى 450 مليون دولار شهريا لو وفرنا 15 % من استهلاكنا من الغاز الطبيعى ووجهناها للتصدير، وحققنا طفرة غير مسبوقة في أول 4 أشهر من هذا العام ووصل حجم الاتصدير للغاز حوالى 4 مليارات دولار فى 4 أشهر فقط.

وأكد أن المواطن لن يتأثر بأى إجراءات نتيجة ترشيد استهلاك الطاقة وهو لا يختلف كثيرا عما اتخذته كل دول العالم، ولا يوجد وجه مقارنة بالمرة بين وضع مصر الآن وقبل 2014، ولدينا الآن فائض ويتم تصديره من الكهرباء والترشيد مطلوب في كل وقت.