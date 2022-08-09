تخفيض درجات القبول فى مدارس التعليم الثانوى العام بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، على تخفيض درجات القبول فى الصف الأول بمدارس التعليم الثانوى العام على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2022/ 2023 ليصبح 215 درجة ما عدا مدرستى الشهيدين "عمرو شكرى الثانوية للبنين" و"أحمد عسكر الثانوية للبنات بالعريش" لكثافة الطلاب بهما.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان -فى تصريح اليوم الثلاثاء- أنه تم تخفيض درجات القبول الى 215 درجة بدلا من 225 درجة نظرا لقلة كثافة الطلاب بجميع المدارس غدا مدرستين. كما وافق محافظ شمال سيناء على النزول بسن القبول فى الصف الأول الابتدائى لمدة 3 أشهر بالنسبة لمدارس إدارة بئر العبد التعليمية، ولمدة 6 أشهر بالنسبة لمدارس إدارتى الحسنة ونخل التعليميتين بوسط سيناء عن السن الإلزامى للقبول بالصف الأول الإبتدائى وهو 6 سنوات نظرًا لقلة الكثافة بالمدارس الموجودة بإدارات بئر العبد والحسنة ونخل مع إتباع الضوابط والكثافات المقررة وفقا لقرار المديرية المرسل إلى الإدارات التعليمية.

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