”الكهرباء”: مطالبة الموطنين بترشيد الاستهلاك لا تعنى وجود عجز

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 08:22 مساءً - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مطالبة المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني أن هناك عجز أو مشكلة في الكهرباء.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ترشيد استهلاك الكهرباء يعني تقليل استخدام الغاز الطبيعي، ومن ثم يتم تصديره ليوفر عملة صعبة للدولة.

ولفت إلى أنه سيتم الاعتماد على الوحدات الأكثر كفاءة، والتي من شأنها تسهم في تقليل استخدام الوقود، مضيفا أنه يجب ضبط التكييف على درجة حرارة أكثر من 25، وصيانته بصفة دورية وعدم استعماله طوال اليوم.

وأكمل أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يجب ترشيد الكهرباء في المنازل على غرار ما تقوم به الحكومة في المؤسسات الحكومية.

وأشار أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أنه يجب عدم استخدام البرامج التي تسخن المياه حتى 90 درجة، في الغسالات الفوق أتوماتيك طالما أنه لا توجد حاجة لاستخدامها.