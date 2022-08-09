المجلس القومى للمرأة ينعى الفنانة رجاء حسين

جدة - نرمين السيد - وأعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس فى بيان اليوم الثلاثاء، عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمزا فنيا محبا لمصر، فنانة حفرت اسمها فى وجداننا بأعمالها الرائعة على مدار سنوات، فنانة عظيمة مخلصة لفنها استمتعنا باعمالها وأدائها العظيم.
ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى و المواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز و جل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
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