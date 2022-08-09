متحدث الوزراء: بيع الكراتين الغذائية للأسر المحتاجة بـ50 جنيها فقط (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه منذ 3 أسابيع بحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أنها تشمل إضافة ما يزيد عن 900 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم المشروط "تكافل وكرامة".





وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الإجراءات تشمل إتاحة منحة إضافية على بطاقات التموين، تمكن الأسر من شراء والحصول على المزيد من السلع، مشيرًا إلى تطبيقها اعتبارًا من نهاية الشهر الجارى.

وأوضح أن المنحة الإضافية على بطاقات التموين تتاح للأسر لمدة 6 أشهر فقط، اعتبارا من بدء التطبيق فى نهاية أغسطس الجارى، متابعا أن الإجراءات تشمل توفير 2 مليون كارتونة سلع غذائية، تعدها القوات المسلحة.

ولفت متحدث الوزراء، إلى بيع كراتين السلع الغذائية للمواطنين بسعر يقل عن نصف الثمن الحقيقى لها، موضحا أن تكلفة تلك الكراتين 140 جنيها، ومن المقرر بيعها للأسر المحتاجة بـ 50 جنيها فقط.

ونوه إلى أن تكلفة تلك الحزم الاجتماعية الثلاثة على الدولة 12.5 مليار جنيه، معقبا: "مبلغ كبير نضطر كدولة تحمله، لتخفيف العبء عن المواطنين فى تلك الأوقات الصعبة".