جدة - نرمين السيد - وقال معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسى المهندس محمود القلش - فى تصريح اليوم - إن المديرية بقيادة محمد سعد الله وكيل الوزارة وأجهزتها المعنية تتابع باهتمام فعاليات التصفية الموسمية. وأضاف أن إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية قامت بشن حملات أسفرت عن 8 محاضر، شملت إقامة أوكازيون بدون تصريح لمحلات أنشطة مختلفة، وإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز لأحد المستودعات ببرج العرب، بالإضافة إلى محضر غش تجارى وتم التحفظ على 45 عبوة شيكولاتة بدون بيانات وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تموين الإسكندرية: 206 محلات تشارك فى التصفية الموسمية الصيفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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