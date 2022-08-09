الهلال الأحمر يرسل مساعدات عاجلة للشعب الفلسطينى (صور)

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور، تم تجهيز مساعدة عاجلة تزن نحو خمسين طنا تتضمن "أدوية ومستلزمات طبية طارئة وأدوات حماية شخصية ومستلزمات إعاشة"، تتحرك بواسطة أسطول الهلال الأحمر المصرى ويصحبها متطوعو الهلال الأحمر وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإدخال المعونات بصفة عاجلة للشعب الفلسطينى.

وصرح المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى، الدكتور رامى الناظر بأن هذه الجهود تأتى استمرارا لدور الهلال الأحمر المصرى فى دعم الشعب الفلسطينى دعما متواصلا حتى فى أوقات توقف العدوان، مضيفا أن الهلال الأحمر يلعب دورا محوريا كونه مؤخرا قد فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، حيث يقود الهلال الأحمر الجهود والمبادرات الدولية فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجمعيات الوطنية والمنظمات الإنسانية الدولية المعنية بالأزمة، كما يجرى التنسيق مع جهات داعمة على الصعيدين الإقليمى والدولى، فى محاولة، لتخفيف أضرار وتبعات العدوان الأخير على الشعب الفلسطينى.

وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تولى الوضع الفلسطينى أهمية خاصة وتسعى دائما لتقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين فى مثل هذه المواقف.

ولفت إلى أنه فـور وقوع العدوان قامت غرفة العمليات المركزية والتى تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الفرعية بشمال سيناء بتوجيه فرق الدعم النفسى والفرق المدربة على الإسعافات الأولية والتعقيم والتطهير إلى معبر رفح لتكون على أهبة الاستعداد فى حال نقل بعض المصابين أو المتضررين من جراء العدوان، وكذلك لتقديم الخدمات اللازمة للعالقين بمعبر رفح والذى توقفت حركة العبور به منذ بدء العدوان.