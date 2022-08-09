جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان، أشرف عطية، عن إنشاء أكبر مجمع للمدارس الحكومية على أرض معسكر التربية والتعليم بمنطقة الحصايا "طريق السماد" يضم جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوى العام بإجمالى 48 فصلًا دراسيًا على مساحة 8114 م2 وبتكلفة تقديرية 27.3 مليون جنيه، بعد الحصول على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى.





وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة، وخاصة فى المناطق السكنية الشعبية بما يساهم بشكل مباشر فى تقليل كثافة الفصول، واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتوفير المناخ الملائم لتخريج طلاب مؤهلين قادرين على تحمل المسئولية ومواجهة تحديات المستقبل؛ وهو ما يتوازى مع الطفرة غير المسبوقة فى قطاع التعليم، التى تتجسد من خلال إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المدارس داخل القرى التى تشملها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة". وقال المحافظ إن هذه الخطوة تأتى أيضًا فى ظل تقدم مديرية التربية والتعليم فى أسوان بطلب بشأن استغلال قطعة أرض مملوكة للوزارة لتوفير دعم مالى من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية لإقامة مجمع مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية عامة، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء فى التنفيذ خلال خطة العام المالى الحالى 2022 /2023، مع اتخاذ كافة الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان: إنشاء مجمع مدارس شرق المدينة بتكلفة 27.3 مليون جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.