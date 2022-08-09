الأرصاد تصدر بيانا بشأن ظواهر جوية فى طقس الغد (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 24

السلوم 31 22

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 25

الزقازيق 35 25

المنصورة 34 26

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 38 26

نخل 35 19

نويبع 38 27

طابا 37 26

كاترين 34 19

الطور 37 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 30

مرسى علم 38 30

الفيوم 35 25

بنى سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 31

إدفو 42 30

أبوسمبل 42 30

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 39 31

أبو رماد 37 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 44 31

الرياض 45 32

المنامة 40 34

أبوظبى 42 33

الكويت 50 36

دمشق 36 18

بيروت 30 26

عمان 33 20

القدس 30 19

غزة 29 22

بغداد 44 29

مسقط 34 31

صنعاء 24 16

الخرطوم 32 26

طرابلس 31 24

تونس 33 24

الجزائر 29 23

الرباط 27 19

نواكشوط 30 25

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام آباد 36 27

نيودلهى 35 29

جاكرتا 33 25

بكين 30 21

كوالالمبور 33 25

طوكيو 34 28

أثينا 34 25

روما 32 21

باريس 32 20

مدريد 35 24

برلين 28 15

لندن 28 17

مونتريال 24 18

موسكو 24 14

نيويورك 28 22

واشنطن 32 23