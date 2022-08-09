الرئيس السيسي يؤكد لأمير قطر على الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 أغسطس 2022 07:25 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، وذلك فى اطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية.

وقد أعرب أمير دولة قطر عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس، لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي، وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة.

كما تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي، حيث ثمّن سمو الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين، معرباً عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون، ومن جانبه أكد الرئيس على الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وذلك فى اطار التضامن العربى والإيمان بوحدة المصير، وقد تم التوافق على استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده حالياً أطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في اطار صون الامن القومى العربى.