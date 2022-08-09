نائب وزير التعليم يتابع سير تدريبات المعلمين حول مفاهيم وقضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، سير التدريبات حول الحقيبة التدريبية والتى تتضمن مناقشة مفاهيم البيئة، وقضايا المناخ الرئيسة وهى : "التغيرات المناخية، والتنوع البيولوجى، والاستدامة البيئية".





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، يأتى هذا فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالمتابعة الميدانية لفاعليات البرنامج التدريبى (ToT) حول دعم مهارات المعلمين والمديرين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة، والذى يعقد فى الفترة من 8 إلى 11 أغسطس الجارى.

وأكد حجازى خلال لقاءاته بالمتدربين، على أهمية نقل الخبرة التدريبية إلى معلمى مصر، وتطبيقها على أرض الواقع وانعكاس ذلك فى سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة تتسم بالحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والحفاظ على الموارد وحقوق الأجيال القادمة، وأن يتبنى المتدربون طرقا إبداعية وابتكارية فى تنمية وعى الطلاب بالقضايا البيئية.

وشدد على حرص وزارة التربية والتعليم على ترجمة التوجهات العالمية بشأن قضايا البيئة والتغيرات المناخية إلى أنشطة تعليمية تؤكد على تفاعل وإيجابية الطلاب، لإكسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات والسلوكيات البيئية الإيجابية والقيم المرغوبة التى تتسق مع منهج التعليم من أجل التنمية المستدامة، وتجنب الممارسات التربوية التقليدية التى لا تنمى مهارات الطلاب ولا تستحث عقولهم للتفكير بأسلوب علمى فيما يواجهون من مشكلات فى حياتهم اليومية، وتتماشى تلك التوجهات بشكل واضح مع الأهداف الاستراتيجية للتعليم الواردة فى الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، قد شهدا بالأمس الجلسة الافتتاحية نحو إطلاق أكبر برنامج تدريبى وتوعوى حول مفاهيم قضايا التغيرات المناخية وذلك من خلال حقيبتين تدريبيتين إحداهما للمعلمين، والأخرى للمديرين.

ويأتى إعداد هذه الحقيبة التدريبية وتدريب المعلمين عليها اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية واستضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.