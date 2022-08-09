مستشار رئيس الجمهورية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بدمياط

جدة - نرمين السيد - تابع مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة الفريق محمد فريد حجازي، مع محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية والمدرج بها تطوير 28 قرية بإجمالى 219 تابعا بمركز كفر سعد.





ووجهت الدكتورة منال، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، الشكر إلى الفريق حجازى على حرصه لزيارة المحافظة للمرة الثانية خلال أشهر قليلة للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، ومناقشة كافة المعوقات ووضع حلول لتخطيها.

واستعرض الفريق حجازى ومحافظ دمياط - خلال المؤتمر - المشروعات المختلفة بكافة القطاعات ونسب التنفيذ بها، حيث بدأ العرض بشرح موقف مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتى تجرى من خلال الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فيما يخص المحطات والشبكات و الوصلات المنزلية.

وبدأ العرض باستعراض خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية وكذلك مشروعات القطاع الصحى، والذى يتضمن 20 مشروعا لإنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية، إلى جانب موقف إنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة للإسعاف، وعرض مشروعات الكهرباء والتى سيتم الانتهاء من كافة الأعمال بها بنهاية سبتمبر المقبل، واستعراض موقف 25 مشروعا بقطاع الشباب والرياضة لإنشاء ورفع كفاءة مراكز شباب، وكذا مشروع سكن كريم بعدد 6 عمارات بتفتيش ثان الذى بلغ نسبة التنفيذ 62%، وأيضًا قطاع التضامن الاجتماعى الذى يضم 5 مشروعات حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة 4 وحدات تضامن بقرى كفر شحاتة وتفتيش ثان و كفور الغاب وكفر سعد البلد و جارى العمل بمشروع إنشاء وحدة اجتماعية بقرية الدهايمة.

وفيما يخص مشروعات تأهيل وإنشاء الكبارى التى تتم من خلال الجهاز بإجمالى 11 مشروعا، تم الانتهاء من 9 كبارى وجارى العمل باثنين آخرين، كما تم استعراض موقف إنشاء مجمعات خدمات حكومية و زراعية بعدد 12 مجمعا لكل قطاع منهما.

أما بالنسبة لقطاع الموارد المائية والرى، يستهدف تأهيل وتبطين 17 ترعة، كما تم عرض الموقف التنفيذى لمشروعات الغاز والاتصالات والأبنية التعليمية التى تشمل 75 مشروعا، حيث تم الانتهاء من 62 مشروعا و جارى العمل بعدد 13 مدرسة.

كما تم استعراض موقف شبكة الطرق الرئيسية التى تتم من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى وقطاعات تطوير نقاط الشرطة والسجل المدنى والسكك الحديدية ومكاتب البريد وأبراج المحمول وإنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة ونقاط الإطفاء.

وتضمن المؤتمر عرض كافة المعوقات التى تعرقل استكمال بعض المشروعات وذلك بكل قطاع، حيث تم مناقشة آليات تذليلها، والتأكيد على الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو جميع الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنيةالمحددة.